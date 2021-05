Il viola Maleh ancora decisivo e il Venezia torna in Serie A dopo 20 anni. Ottima prova anche per Ferrarini

Dopo 20 anni il Venezia riassaggia la Serie A. I lagunari pareggiano in casa contro il Cittadella, e grazie al successo per 1-0 dell’andata della finale playoff di Serie B ottengono la promozione. Il Cittadella va in gol con Proia al 26′, ma non riesce a trovare il gol del decisivo 2-0. Prova di straordinario sacrificio del Venezia, in 10 uomini dal 37′ per effetto del rosso comminato a Mazzocchi dall’arbitro Orsato. Il terzino napoletano commette due falli netti nell’arco di un minuto, e la decisione è inevitabile. Al 93′ i padroni di casa segnano con Bocalon, che batte Kastrati su perfetto assist di Maleh, pareggiando i conti. Prestazione positiva del calciatore della Fiorentina. Maleh offre una prova concreta e di fatica, cantando e portando la croce per 95′, ed infine servendo un assist al bacio. Bene anche Ferrarini, entrato al 39′, autore di una prova solida sulla fascia destra; il terzino classe 2000 ha contenuto bene le avanzate avversarie, con personalità e grinta.