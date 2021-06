Il vitigno dagli acini viola che ha fatto la fortuna di Burdisso

Oltre a studiare i calciatori, il nuovo uomo mercato della Fiorentina Nicolas Burdisso è anche uno studioso di carte di vini ai ristoranti.

Su La Nazione si legge del fatto che il neo dirigente gigliato, nel corso della sua vita ha sempre portato avanti con orgoglio un’altra passione, ovvero quella per il vino e in particolare per il Malbec, un tipo di vitigno (dagli acini viola, guarda caso) che una volta appesi gli scarpini al chiodo ha fatto le fortune sue e della moglie Belén.

Da alcuni anni Burdisso ha dato il via nella sua tenuta di Mendoza, in Argentina, ad un’azienda vinicola chiamata “Vinos de Potrero” che è divenuta un punto di riferimento nell’omonima provincia.