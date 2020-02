Il weekend delle giovanili: gli errori arbitrali condannano la Primavera. Spedalieri trascina l’Under 18 verso una grande vittoria

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata al settore giovanile della Fiorentina, con tutti i risultati e i marcatori del weekend a partire dalla Primavera di mister Bigica fino ad arrivare agli atleti viola più giovani. Questo weekend vedeva in campo solo tre formazioni, dato il turno di riposo di Under 16 e 15. La Primavera è caduta a Roma con tanti episodi sfavorevoli dal punto di vista arbitrale. Pareggio esterno per l’Under 17, ma soprattutto finalmente una vittoria dall’Under 18 di Buso che ha schiantato con la manita il Torino.

PRIMAVERA, all. Emiliano Bigica: ROMA-FIORENTINA 2-1 (Agostinelli)

UNDER 18, all. Renato Buso: FIORENTINA-TORINO 5-0 (Milani, Neri, Spedalieri x2, Furina)

UNDER 17, all. Matteo Fazzini: SPEZIA-FIORENTINA 1-1 , all. Matteo Fazzini:

UNDER 16, all. Marco Donadel: TURNO DI RIPOSO

UNDER 15, all. Mirko Mazzantini: TURNO DI RIPOSO