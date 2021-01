Il West Ham vuole proteggere l’investimento Felipe Anderson con una cessione in prestito. La Fiorentina ci pensa, ma il brasiliano…

Secondo quanto riportato dal giornalista di Evening Standard Jack Rosser, la Fiorentina sta ancora valutando il possibile ingaggio in prestito di Felipe Anderson. L’ex calciatore della Lazio infatti non poteva essere l’alternativa sul mercato dell’ormai neo acquisto Kokorin, è l’interesse della società viola per lui è sintomo di una volontà di rafforzare ancora il reparto offensivo.

Felipe Anderson è attualmente in prestito al Porto, dove però ha trovato pochissimo spazio. Il West Ham, per proteggere l’investimento fatto su di lui (acquistato nel 2018 dalla Lazio per circa 38 milioni di euro), lo vorrebbe cedere altrove nuovamente in prestito. Il calciatore però sarebbe perplesso riguardo questa possibilità di cambiare nuovamente club nel giro di pochi mesi. Difficile che il calciatore torni in pianta stabile a Londra. E allora ecco che la possibilità di un suo ritorno in Italia potrebbe essere la giusta soluzione.