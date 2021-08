Ilicic cambia idea, non vuole più il Milan. Il suo futuro sarà ancora all’Atalanta

Alla fine Josip Ilicic potrebbe rimanere all’Atalanta. L’ex giocatore della Fiorentina, che negli anni si è distinto per cose egregie ma anche per periodi di buio assoluto, aveva manifestato nei giorni scorsi il desiderio di andare al Milan. Lo stesso Gasperini d’altronde lo aveva rivelato, ma secondo Sky Sport in queste ore lo sloveno avrebbe cambiato idea.

Decisivo potrebbe essere proprio un confronto con Gasperini, avvenuto quest’oggi. Il tecnico dell’Atalanta non disdegnerebbe la permanenza di Ilicic, sebbene ultimamente lo sloveno fosse un po’ uscito dalle luci dei riflettori.