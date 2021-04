Ilicic: “Una partita con noi non è mai chiusa, ma la nostra forza è rialzarci quando serve farlo”

L’ex attaccante dell’Atalanta ed ex viola Josip Ilicic, autore del gol vittoria su calcio di rigore contro la Fiorentina, commenta così la partita a Sky Sport a fine gara: “Siamo ormai conosciuti per sbagliare tanti gol. Contro noi non è mai chiusa la partita, questo lo sappiamo bene. Se però dobbiamo rialzarci sappiamo come farlo, è la nostra forza. Dovevamo comunque chiuderla prima. Se mi aspettavo di giocare di più? Non voglio parlare di questo”.