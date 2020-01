Ilicic e Muriel regalano spettacolo e il Torino incassa una scoppola tremenda rimanendo così alla portata della Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il Torino perde clamorosamente in casa per 7-0 contro l’Atalanta nell’anticipo del sabato sera. Nerazzurri scatenati che vanno a segno con gli ex viola Ilicic, autore di una tripletta impreziosita da una rete da centrocampo su calcio di punizione, e Muriel con una doppietta. Nel mezzo anche i gol di Gosens e Zapata. Granata in totale confusione che restano in 9 alla fine per via delle espulsioni di Izzo e Lukic. Con questo risultato la squadra di Gasperini va momentaneamente a 38 punti a braccetto con la Roma al quarto posto, mentre quella allenata da Mazzarri resta a quota 27, a sole due distanza dalla Fiorentina.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 51, Inter 47, Lazio 45, Atalanta, Roma 38, Milan 31, Cagliari 30, Parma 28, Bologna Torino 27 Verona 26, Fiorentina 25, Napoli, Udinese, 24, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 16, Brescia, Spal, Genoa 15.