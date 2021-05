Iliev: “Futuro di Vlahovic? Può succedere di tutto, è uno degli attaccanti più talentuosi in Europa. Adesso tutti sanno chi è”

Il responsabile dell’Area Tecnica del Partizan Belgrado Ivica Iliev, ha parlato così a Lady Radio: “Futuro di Vlahovic? Può succedere di tutto, è uno degli attaccanti più talentuosi in Europa. Forse per lui sarebbe meglio giocare a Firenze un altro anno. E’ una piazza importante per i giovani calciatori. Adesso tutta l’Europa sa che è un grande attaccante. Secondo me per lui sarebbe meglio rimanere in Italia. Rinnovo? Sarebbe sicuramente una cosa giusta. Sicuramente se non dovesse arrivare il rinnovo per la Fiorentina potrebbe esserci l’ipotesi di venderlo subito”.