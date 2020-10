Iliev: “Milenkovic ha massacrato Haaland. Vlahovic? Diventerà un grande calciatore”

Ivica Iliev, ex direttore sportivo del Partizan Belgrado, ha parlato così a Lady Radio: “Vlahovic? Sono dispiaciuto per le critiche che ha ricevuto, è un ragazzo giovane. Se lo conosco bene, credo che uscirà da questa situazione ancora più forte. Dusan è forte, vuole lavorare e migliorare ogni giocare. Dopo la partita contro l’Inter ha reagito bene: penso che continuerà a giocare a grandi livelli e diventerà un grande calciatore. I compagni, Iachini, la società e i tifosi devono sostenerlo: può dare molto. Lo stimo molto: ce ne sono pochi come lui per talento e carattere. Può giocare da prima o da seconda punta: gli piace correre e lavorare per la squadra, non soltanto aspettare il pallone in area. Non dimentichiamoci che ha venti anni e molti margini di crescita. Milenkovic? Con lui la Fiorentina rischia tanto. Ieri l’ho visto contro la Norvegia, ha massacrato Haaland. Non so come andranno le cose con alla Fiorentina, ma lui è destinato a giocare in un top club europeo. Fisicamente è eccezionale, è intelligente perché si prepara a ogni partita con qualche giorno d’anticipo. In Europa ce ne sono pochi con quelle capacità”.

