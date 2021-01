Imborgia: “Ho detto a Prade che serve sfoltire la rosa. Kokorin è arrivato perchè..”

Durante un collegamento per Tuttomercatoewebtv, l’ex agente di mercato Antonio Imborgia ha avuto modo di parlare anche delle scelte fatte dalla Fiorentina in fase di mercato, a partire dal russo Aleksandr Kokorin. Queste le sue parole: “Pochi giorni fa ho sentito Pradè e gli ho detto che ora a mio parere serve solo sfoltire. La squadra viola ha tanti giocatori forti e in teoria dovrebbe giocare per l’Europa. La classifica non manifesta il valore dei viola. Però i calciatori sono talmente tanti che si pestano i piedi. L’acquisto di Kokorin? La Fiorentina ha Vlahovic che è forte, Kouame ha buone qualità, è abile di testa. Se lo hanno preso, significa che serviva. Kokorin deve essere forte però, altrimenti è dura. In campo ne vanno 11 e tenerne 12-13 fuori è complicato avendo solo il campionato”.

0 0 vote Article Rating