Immobile fa paura ma la bestia nera della Fiorentina è un’altro

Tra quasi due ore la Fiorentina scenderà in campo contro la Lazio, in una sfida valida per il 35esimo turno di Serie A. C’è molta attesa per le due squadre: se da una parte la Fiorentina sta cercando di archiviare la pratica salvezza, dall’altra ci sono i biancocelesti di Simone Inzaghi in piena rincorsa Champions. I buoni propositi per una bella partita ci sono tutti.

La Fiorentina si troverà davanti Ciro Immobile, capocannoniere e scarpa d’oro della scorsa stagione. Non una buona notizia visto il rendimento della difesa viola negli ultimi due mesi: 19 reti subite nelle ultime 9 partite, più di 2 di media a partita. Ma la vera bestia nera sarà un’altra: stiamo parlando del fantasista spagnolo Luis Alberto. Stando alle statistiche pre-partite, diffuse dalla Lega Serie A, lo spagnolo dal suo arrivo in Serie A ha già realizzato tre gol contro la Fiorentina, la sua vittima preferita in Italia. Leggendo i numeri si scopre che il numero 10 biancoceleste contro nessun’altra squadra è riuscito a fare di meglio di quanto fatto contro i viola.