Immobile out per Lazio-Milan, ma il suo ritorno in campo sarà anche dopo il match contro la Fiorentina

Non c’è Ciro Immobile nella lista dei convocati di Maurizio Sarri in vista di Lazio-Milan, in programma oggi alle ore 20.45. Insieme a lui sarà assente anche Gila, che non prenderà parte al match dell’Olimpico. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante e capitano biancoceleste, fermo per un infortunio muscolare, dovrà aspettare ancora un paio di settimane prima di tornare a disposizione.

Con tutta probabilità dunque dovrebbe saltare il successivo match di campionato contro la Fiorentina in programma il 29 gennaio, ancora in casa, oltre al quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus il 2 febbraio.