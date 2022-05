Impallomeni: “Gran lavoro di Italiano, ma alla fine è come i film, conta il finale. La Fiorentina fa fatica a segnare, Cabral…”

L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a Radio Bruno Toscana: “A me la Fiorentina sta molto simpatica, l’ho sempre seguita e ho amici tifosi. Ha una storia e un fascino particolare. È una sfida complicata e particolare per entrambe, sicuramente conta più per la Fiorentina. Italiano sta facendo un grande lavoro, però alla fine è come i film, conta il finale. Non deve rovinare quanto fatto finora. Sarà il futuro, lo stimo tantissimo, ma ultimamente ho notato una Viola poco verticale, con gli esterni che non danno riscontro e una squadra che segna poco”.

E aggiunge: “Le assenze in mezzo hanno pesato molto, ma se non segni è ancora più dura. Il volume di gioco è pazzesco e a Napoli i gol sono arrivati, ma se non si conclude nelle altre partite… Cabral? Anche se non è Vlahovic, è un buon giocatore, può diventare ottimo e trovare un certo feeling con la Fiesole, anche se a Firenze siete esigenti come lo siamo qui a Roma. L’importante è che la Fiorentina chiuda bene il campionato, dovrebbe tornare presto ad alzare un trofeo per rialzare l’entusiasmo alle stelle”.