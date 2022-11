Impresa del Lecce contro Gasperini. Il Sassuolo ferma la Roma e raggiunge momentaneamente la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 erano in programma due partite di Serie A, Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma. Risultato a sorpresa al Via del Mare, dove il Lecce ha battuto 2-1 la squadra di Gasperini grazie ai gol in rapida successione di Baschirotto e Di Francesco. A nulla è servito il ritorno alla rete di Zapata. 1-1 invece tra Sassuolo e Roma, con due gol nel finale: alla firma di Abraham all’80’ ha risposto Pinamonti cinque minuti più tardi.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 38, Milan 30, Atalanta 27, Lazio 27, Juventus 25, Roma 25, Udinese 24, Inter 24, Torino 17, Salernitana 17, Bologna 16, Fiorentina 16, Sassuolo 16, Empoli 14, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5.