In Argentina esaltano Alvarez: “Può diventare il bomber del secolo del River Plate”

In Argentina non si fa altro che parlare di Julian Alvarez, sempre più protagonista con la maglia del River Plate. L’obiettivo di mercato della Fiorentina, come vi abbiamo raccontato, ha segnato quattro gol nell’ultima partita (LEGGI QUI), facendo aumentare ulteriormente il suo valore.

Il quotidiano locale Olé ha parlato di lui, soffermandosi sulla possibilità che Alvarez diventi il miglior cannoniere del 21° secolo del River Plate. Ad oggi, il classe 2000 ha segnato quindici gol come Cavenaghi nel 2002: nel mirino, adesso, c’è Martin Cardetti che nel 2001 ha raggiunto quota diciassette gol.

Non finisce qua, perché l’obiettivo di mercato della Fiorentina potrebbe anche diventare il miglior marcatore in un singolo torneo. In testa ci sono Marco Ruben e Dario Benedetto, entrambi a quota ventuno reti.