In Argentina non hanno mai avuto dubbi: Nico Gonzalez ci sarà in Qatar. La Fiorentina può aspettare, anche a San Siro

Mentre la Fiorentina sembra essere guarita, finirà a San Siro senza Nico Gonzalez, che da settimane non è chiaro a che punto sia la sua di guarigione. L’argentino ha finito anzitempo il 2023 con la formazione viola a causa di un fastidio muscolare non ben precisato, ma è già sicuro di volare in Qatar con la sua nazionale. Un medico della nazionale argentina è volato direttamente a Firenze per capire come fossero le condizioni dell’attaccante viola, ma la risposta è la stessa: Nico al Mondiale ci sarà.

In patria non sono mai stati dubbiosi sulla sua convocazione, che probabilmente arriverà lunedì, visto che in Sudamerica non si è parlato altro che di un lieve stiramento. A riportarlo è La Nazione.