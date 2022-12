In attacco si rimane così, ma la coppia Cabral-Jovic deve cambiare marcia

Le parole di Daniele Pradè al margine dell’amichevole contro l’Arezzo hanno rimarcato la fiducia della Fiorentina nei confronti della coppa d’attacco Jovic-Cabral. Adesso, come sottolinea il Tirreno, però, c’è da darsi una mossa.

Lo dicono i numeri, perché i gol messi a segno dai due attaccanti viola al momento non convincono e non bastano, soprattutto in campionato, dove la Fiorentina è chiamata a risalire la classifica nelle prossime partite. In Serie A 5 gol in due: 3 per il serbo e 2 per il brasiliano. Non basta, appunto.

Dal mercato nessuna pressione, come ha sottolineato il ds viola, nonostante qualche voce abbia interessato Cabral. Le ragioni per non credere a un suo addio, però, sono diverse. Oltre alla fiducia che arriva dal club, anche quello di una minusvalenza importante rispetto al prezzo d’acquisto di un anno fa sborsato al Basilea. Poi ci sarebbe anche il problema di trovare un sostituto e a gennaio, si sa, le occasioni non fruttano.

Si rimarrà così, a meno di stravolgimenti che ad oggi sembrano improbabili. Là davanti, però, c’è da cambiare marcia. La Fiorentina ne ha bisogno.