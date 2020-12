In attesa che emergano i veterani, chi meglio del numero 9 per salvare la Fiorentina? Vlahovic, è il momento di dare una svolta alla tua carriera

Chissà se la presenza del pubblico avrebbe giovato a Dusan Vlahovic. Certamente molti tifosi della Fiorentina hanno ancora in mente il boato dopo quel magnifico gol contro l’Inter, nello scorso campionato. Rumori che sembrano lontanissimi, e che non sentiremo ancora per un po’.

Ormai sono altri i suoni che siamo abituati a sentire quando ci sediamo davanti alla tv per vedere la partita. Le voci dei protagonisti in campo, tra simpatici siparietti e qualche parola di troppo. Ecco, un suono che i tifosi viola vorrebbero sentire più spesso è quello delle grida, di esultanza e di gioia, dei giocatori della Fiorentina mentre si abbracciano dopo un gol.

Magari, segnato proprio da quel Vlahovic che tutti hanno sempre sostenuto essere un potenziale campione. L’arrivo di Prandelli ha sicuramente aiutato il serbo, che adesso è a tutti gli effetti l’attaccante titolare della Fiorentina. Un’occasione importantissima, che Vlahovic non può e non deve sprecare.

Stasera contro il Sassuolo deve ripartire dal bel tiro di Bergamo, e prendere in mano la situazione anche se la sua giovane età non lo richiederebbe in condizioni normali. Adesso però, con i veterani della squadra che non brillano, serve qualcuno che si faccia carico delle responsabilità e tiri fuori la Fiorentina dalla crisi. Chi meglio del numero 9, che con i suoi gol può far riecheggiare (per ora solo virtualmente) l’urlo di gioia dei tifosi?