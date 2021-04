La partita contro il Genoa di sabato scorso, sebbene abbia messo la Fiorentina nella situazione di guardare alle ultime 9 partite con più tranquillità, rischia di scombussolare tutti i piani di Beppe Iachini. Oltre a Franck Ribery, che come sappiamo ha riscosso un rosso diretto per quel allaccio su Zappacosta ad inizio primo tempo, il tecnico marchigiano dovrà fare a meno di un altra pedina importante.

Stiamo parlando del mediano cileno Erick Pulgar, ammonito nei secondi finale del match, che era arrivato alla sfida di Marassi in diffida: la quinta ammonizione dell’anno lo esclude dal prossimo impegno contro l’Atalanta. In attesa quindi delle decisioni del giudice sportivo sono due, e pesantissime, le assenze certe per Beppe Iachini, tecnico che molto probabilmente dovrà ridisegnare in toto la squadra dalla cintola in su.