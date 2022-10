In attesa della Fiorentina il Basaksehir riprende la sua corsa ed è a un passo dalla vetta in Turchia

Avversario davvero ostico quello pescato dalla Fiorentina, per quanto non certo la più forte dell’urna uno ai sorteggi dei gironi di Conference League: il Basaksehir per altro sta andando molto bene anche in campionato. Ieri la vittoria interna per 2-0 contro l’Istanbulspor, grazie alla doppietta di Ndayishimiye. La squadra turca affronterà la Fiorentina al ‘Franchi’ tra dieci giorni per tutelare il proprio primato e intanto in patria è salito al secondo posto, ad un punto dall’Adana ma con una partita in meno.