In attesa della Juventus, Giuntoli vive da separato in casa: il dirigente del Napoli ha scoperto l’arrivo di Rudi Garcia… su Twitter!

Che Cristiano Giuntoli sia in procinto di lasciare Napoli è ormai appurato. Resta comunque singolare l’episodio rivelato da calciomercato.com, che coinvolge il direttore sportivo di Firenze e il club partenopeo. Giuntoli, infatti, avrebbe appreso direttamente da Twitter la notizia che Rudi Garcia sarebbe stato il nuovo allenatore del Napoli.

In altre parole il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis non lo aveva minimamente avvertito della sua decisione, nonostante in fin dei conti i due avessero lavorato fianco a fianco fino a poche settimane prima. Che dire, un’ulteriore e definitiva dimostrazione di come Giuntoli stia vivendo da separato in casa in attesa di iniziare la sua nuova avventura, molto probabilmente alla Juventus.