In attesa di capire se la coppia Milenkovic-Igor sarà confermata, spuntano tre nomi per la difesa della Fiorentina

Aspettando di capire se la coppia Milenkovic–Igor farà ancora parte del futuro della Fiorentina, Il Tirreno oggi fa tre nomi che nel recente passato erano già stati accostati all’orbita viola. Il primo è quello di Le Normand della Real Sociedad, poi Vasquez del Genoa e infine Nikolaou dello Spezia. Il greco non è stato allenato da Italiano nella passata stagione, visto che il difensore militava nell’Empoli in Serie B ed è arrivato in Liguria nello scambio con Marchizza.