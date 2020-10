In attesa di conquistare Firenze, Vlahovic tenta la scalata alla sua Nazionale: ecco la grande occasione

Tra i calciatori del gruppo viola che si stanno affacciando alla realtà delle Nazionali, c’è anche Dusan Vlahovic che dopo l’esordio in Under 21 sta aspettando anche quello con i più grandi. Il ct Tombakovic l’ha chiamato in occasione di questa tranche di gare di ottobre: pochi giorni fa il successo in Norvegia nella semifinale dei play-off per le qualificazioni a Euro 2021, domani sera invece la sfida di Nations League con l’Ungheria alle 20.45. E lì Vlahovic potrebbe davvero trovare spazio, insieme a Milenkovic che ormai è una certezza della formazione serba: una spinta in più per fare il salto di qualità poi anche in maglia viola.

