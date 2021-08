In attesa di Lirola, il Marsiglia chiude l’acquisto di un altro difensore ‘italiano’

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, l’Olympique Marsiglia sta cercando di acquistare dalla Fiorentina Pol Lirola a titolo definitivo. Le due società discutono ormai da tempo, con lo spagnolo che ha fatto capire di voler tornare in Francia lì dove ha fatto molto bene nella seconda parte della passata stagione.

Nel frattempo, però, il Marsiglia non sta a guardare e nelle ultime ore ha chiuso per l’arrivo di Nikola Maksimovic. Il difensore, accostato in passato anche alla Fiorentina e svincolato dall’inizio di luglio dopo la fine del rapporto con il Napoli, dovrebbe firmare nei prossimi giorni con il club transalpino.