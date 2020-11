In attesa di Prandelli, Vlahovic ha l’occasione giusta per entrare nel nuovo ciclo della Serbia

Rimasto in panchina a guardare i suoi compagni perdere ai rigori lo spareggio con la Scozia che valeva la qualificazione a Euro 2021, Dusan Vlahovic potrebbe invece trovare spazio nei due match di Nations League della sua Serbia. Stasera il primo appuntamento in casa dell’Ungheria, per una formazione che sta lottando per non retrocedere nella Serie C del torneo: dopo 4 partite però i serbi hanno appena 2 punti e occupano l’ultimo posto in classifica. Per l’attaccante della Fiorentina dovrebbe esserci un po’ di spazio tra stasera e la sfida di mercoledì contro la Russia, dopo che nella precedente pausa di ottobre era arrivato anche l’esordio in Nazionale. E per Vlahovic l’occasione per entrare a pieno titolo nel nuovo ciclo che potrebbe aprirsi dopo il fallimento in ottica Europei.

