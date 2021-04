In bilico il futuro di De Zerbi: “I soldi sono l’ultimo aspetto che valuterà”

Nei mesi scorsi il nome di Roberto De Zerbi è stato accostato (anche) alla panchina della Fiorentina. Nelle ultime settimane però, come vi abbiamo raccontato per primi, la società di Rocco Commisso ha deciso di andare all in per Rino Gattuso. Tutti gli altri nomi verranno eventualmente valutati soltanto in caso di mancata firma da parte del tecnico del Napoli.

Cosa farà De Zerbi? Ne ha parlato a Radio Rai l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali: “Non ho dubbi che possa avere richieste dai grandi club, è un allenatore forte. Presto parleremo con lui, la nostra intenzione è di continuare insieme, ci intendiamo velocemente perché abbiamo un grande rapporto. De Zerbi è un grande uomo e la decisione, qualora dovesse cambiare, guarderebbe tante cose, per ultimo l’aspetto economico“.