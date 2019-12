In Brasile è guerra aperta per Pedro: arrivata una prima offerta alla Fiorentina

Secondo quanto riporta il sito brasiliano GloboEsporte il Flamengo avrebbe presentato un’offerta sulla base del prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina per Pedro. Nella giornata di oggi dal Sudamerica era arrivata anche la notizia di un interessamento da parte del Gremio per l’attaccante viola, con la società brasiliana pronta a mettere sul piatto anche il difensore Kannemann. Questi ultimi vorrebbero condurre la trattativa sulla base titolo definitivo (ma non hanno ancora avanzato alcuna offerta). La nostalgia di Pedro in Brasile sembra farsi sentire, ma la decisione finale prima di aprire qualsiasi trattativa spetta a Beppe Iachini.