In casa Lazio c’è ancora chi ha il coraggio di lamentarsi: “Ammonizioni intenzionali col Torino, e ieri un rigore contro inesistente”

Dopo la partita vinta contro la Fiorentina grazie ad un arbitraggio a dir poco discutibile, in casa Lazio c’è chi ha ancora il coraggio di lamentarsi. Trattasi in questo caso di Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione del club biancoceleste. Queste le sue parole a Radio Punto Nuovo: “Nessun complotto, ma la ripresa del campionato è stata faticosa anche per gli arbitri. Il rigore per il Lecce ieri non c’era, che poi sia stato sbagliato è un altro paio di maniche. Bisogna rivedere le regole, se il tocco di mano è sempre rigore, che venga stabilito. È chiaro che i giocatori non possono tagliarsi le braccia, poi se c’è la volontarietà è un altro discorso, ma il rigore di ieri mi sembra eccessivo. Inoltre col Torino abbiamo subito ammonizioni chirurgiche che ci hanno privato di due centravanti importanti nella partita successiva”.

