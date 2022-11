In casa Udinese attendono di conoscere le volontà di Pereyra. La Fiorentina monitora la situazione

Il Messaggero Veneto fa il punto sui rinnovi di contratto in casa Udinese, dove tiene banco la situazione di Roberto Pereyra. L’argentino andrà in scadenza a giugno e la sosta per i Mondiali sarà decisiva per capire la volontà del giocatore riguardo un possibile prolungamento. Da parte del club friulano, la volontà è quella di trattenerlo, ma il giocatore sta pensando pure ad un ritorno al River Plate in Argentina o l’ultimo contratto europeo in una squadra che gioca le coppe.

Molto dipenderà anche dalle alternative che l’Udinese avrà sul tavolo per sostituirlo. Servirà un giocatore duttile al suo posto, per questo già si parla di un interessamento per Onur Bolut e Abdelhamid Sabiri, quest’ultimo in orbita anche gigliata.