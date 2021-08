In caso di clamorosa cessione di Vlahovic, un solo pretendente per la nove viola…

Se, come riporta Calciomercato.com, Dusan Vlahovic venisse letteralmente strappato via dall’abbraccio di Firenze, Pradè, Barone e Burdisso dovrebbero trovare in fretta un sostituto, e questo ha tutta l’aria di poter essere, per costo, portata di reti e voglia di rilancio, Andrea Belotti, a lungo inseguito nel corso dell’estate 2020, e adesso in bilico tra rinnovo e permanenza a Torino. Il Gallo potrebbe rimanere da bandiera granata, approdare all’Inter per sostituire Lukaku, sbarcare a Firenze per non far rimpiangere il 9 gigliato, sposare progetti esteri come quello dello Zenit.