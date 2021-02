In Cina viene annullata la trasmissione della partita della Fiorentina contro l’Inter: il motivo

Sebbene l’Inter sia uscita vittoriosa nella gara di ieri sera contro viola non si può dire che navighi in acque tranquille. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com infatti PPTV, la televisione di proprietà di Suning, stesso gruppo che possiede la maggioranza della società nerazzurra, non ha trasmesso la gara tra Fiorentina e Inter. Il motivo è da ricercarsi nel grave ritardo dei pagamenti verso IMG, società che commercializza i diritti della Serie A nel mondo e che da mesi non riceve gli emolumenti stabiliti. Diritti che IMG aveva acquistato per 341 milioni di euro.

Lo stesso ad dell’Inter Marotta starebbe cercando in tutti i modi di camuffare la situazione, ma ogni giorno il suo lavoro è minato da notizie sempre meno rassicuranti.

Fatto sta che, nonostante il risultato tutt’altro che memorabile, i tifosi viola residenti in Cina non hanno potuto vedere la partita sull’apposito canale.

