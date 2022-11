La speranza della Fiorentina, come ha dichiarato il Dg Joe Barone in un’intervista a La Nazione, è quella di poter utilizzare il Viola Park per ospitare la preparazione estiva in vista della prossima stagione.

In dubbio quindi, secondo quanto riporta il quotidiano tra le proprie pagine, il ritiro di Moena, anche se nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti fra il club viola e gli amministratori trentini.