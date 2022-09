In Europa League la Lazio viene sommersa di gol dal Midtjylland. Nella goleada del Feyenoord va a segno un ex difensore viola

Si sono appena concluse le partite delle ore 18 di Europa League. La Lazio di Maurizio Sarri perde clamorosamente per 5-1 in casa dei danesi del Midtjylland. Per i biancocelesti va a segno soltanto Immobile nel secondo tempo quando però la partita era già avviata sul 4-0.

Nello stesso girone dei capitolini c’è da segnalare anche la raffica di gol siglata dal Feyenoord, che vince per 6-0 contro lo Sturm Graz.

Per gli olandesi è andato a segno l’ex terzino della Fiorentina David Hancko, che al 31′ ha realizzato il gol del momentaneo 2-0.