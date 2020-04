In Ligue 1 c’è il primo calciatore positivo al Covid-19: ora lotta in rianimazione

Junior Sambia è il primo giocatore della Ligue 1 ad aver contratto il Coronavirus. Il jolly di centrocampo del Montpellier è da almeno due giorni in ospedale e nella giornata di ieri è stato trasferito nel reparto di rianimazione a causa dell’aggravamento delle sue condizioni. La società francese, come si legge su L’Equipe, ha fatto sapere che il suo giocatore è affetto da problemi digestivi e respiratori, causati dal Covid-19. In Francia buona parte dei calciatori si è opposta nei giorni scorsi ad una ripresa del campionato, mentre le società stanno cominciando a studiare delle date per la ripresa degli allenamenti.