In Qatar non si scherza: il curioso motivo per cui un tifoso è stato allontanato dallo stadio

Durante i primi minuti di Francia-Danimarca è successo qualcosa di particolare, che la dice lunga sulla tolleranza del Qatar. Dopo pochi attimi dal fischio d’inizio dell’arbitro polacco Marciniak un tifoso sugli spalti si è spinto fino a bordocampo, non per una delle più classiche invasioni di campo a cui siamo abituati, ma semplicemente per raccogliere e portare sulle tribune uno dei palloni finiti fuori dal rettangolo verde.

La risposta dell’apparato di sicurezza del 974 Stadium di Doha è stata repentina e senza appelli. Non appena è stato intercettato dagli steward l’incolpevole tifoso è stato costretto a lasciare l’impianto, senza nemmeno aver la possibilità di dare la sua versione dei fatti.