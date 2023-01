“In questo momento è sbagliato guardare alla situazione della Juventus. La Fiorentina ha i suoi problemi e deve pensare a sé stessa”

Rocio Rodriguez, giornalista e moglie di Borja Valero, ha parlato a Radio Bruno Toscana della situazione della Fiorentina: “In questo momento è sbagliato anche pensare alla situazione della Juventus, ai punti che potrebbero ancora togliere ai bianconeri o a qualche altra squadra. La Fiorentina ha i suoi problemi e deve pensare a sé stessa. Capisco che sia difficile in uno stadio che rumoreggia ad ogni errore, però è normale che questo succeda quando le cose non vanno bene. Ci vuole personalità da parte dei giocatori e secondo me nella Fiorentina ci sono profili così, penso a Saponara e Bonaventura“.

E poi ha aggiunto: “Va bene il centrocampista fisico, ma secondo me andrebbe affiancato con qualcuno tecnico. L’impressione comunque è che Italiano le abbia provate un po’ tutte, e che qualunque soluzione proponga non funzioni”.