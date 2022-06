In scadenza ma quasi mai in discussione: Saponara pronto a rinnovare con la Fiorentina

Uno dei giocatori che ancora non sanno se il prossimo anno farà parte della Fiorentina è senza ombra di dubbio Riccardo Saponara. Il trequartista, che nonostante le iniziali critiche comunque dato il suo apporto alla squadra dimostrandoci una ingranaggio funzionale al gioco di Vincenzo Italiano, ha il contratto che va in scadenza il prossimo giugno ma nonostante questo non sarebbe con le valigie in mano.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da AlfredoPedullà.com in quanto parametro zero Saponara ha già ricevuto molte proposte, sia dall’Italia che dall’estero, ma non per questo una sua permanenza in viola sarebbe a rischio. Secondo quanto riportato il giocatore passerà le vacanze con la famiglia e una volta tornato in Italia incontrerà la dirigenza viola per discutere un eventuale rinnovo: per il giocatore la precedenza resta quindi comunque la Fiorentina.