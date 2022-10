In Scozia sono imbufaliti per la prestazione degli Hearts: “Come accogliere un ospite in casa tua e dirgli ‘prendi quello che vuoi’, che delusione”

La Fiorentina ha vinto e convinto come non lo faceva da tanto tempo. A rimetterci sono stati i padroni di casa, l’Heart of Midlothian, i cui tifosi hanno espresso enorme disappunto e delusione per la prestazione contro la Viola. Molti supporters hanno abbandonato lo stadio già venti minuti prima del fischio finale.

A tal proposito, è intervenuto Craig Levein, leggenda degli Hearts da ex calciatore ed ex allenatore, che ha parlato del suo grande sconforto a BBC Sportsound, usando parole molto forti: “Prima della partita, ho detto che gli Hearts avrebbero dovuto rendere la serata della Fiorentina la più scomoda possibile, invece l’hanno enormemente facilitata. È stato quasi come dire loro ‘benvenuti in casa nostra, prendete pure quello che volete’“.

E aggiunge: “Qualunque squadra può compiere qualunque tipo di impresa, dipende anche dalla serata. La mia più grande delusione è vedere l’Heart of Midlothian gettare a terra il guanto di sfida ancor prima di cominciare. Neanche ci hai provato a vincere, che delusione“.