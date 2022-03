In Serie C brilla una stella viola: potrà essere utile a Italiano in futuro?

Nonostante la pausa che la Serie A ha osservato a causa degli impegni delle Nazionali, in Serie C si continua a giocare senza sosta. Quello di oggi è stato l’ennesimo pomeriggio da protagonista per Niccolò Pierozzi: il laterale di proprietà della Fiorentina, in prestito dalla scorsa estate alla Pro Patria, quest’oggi è stato decisivo nella sfida vinta in trasferta contro il Seregno dalla sua squadra.

I classe 2001, mandato in campo dal primo minuti, ha messo a segno l’assiste per il vantaggio di Parker per poi siglare il raddoppio nei minuti di recupero del primo tempo: il risultato finale sarà 0-2 per gli ospiti. Per il centrocampista è l’ottavo centro in campionato, e chissà se le sue prestazioni non possano attirare su di lui l’attenzione di Vincenzo Italiano.