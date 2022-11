In Spagna non si danno ancora pace per i soldi spesi dal Real Madrid per Jovic: “Un disastro, anche Florentino Perez era rammaricato per il suo acquisto”

Il giornalista spagnolo di AS Tomas Roncero ha commentato le trattative di mercato degli ultimi anni del Real Madrid, criticando apertamente soltanto l’investimento fatto nel 2019 dai Blancos sull’attuale attaccante della Fiorentina Luka Jovic:

“Tutti hanno potuto constatare come l’arrivo di Jovic al Real Madrid si sia rivelato una delusione. Anche il presidente Florentino Perez ha dimostrato il suo disappunto per aver investito 60 milioni di euro in un attaccante il cui testimonial è stata la sua grande stagione precedente con una squadra media della Bundesliga, ovvero l’Eintracht Francoforte. Zidane lo voleva utilizzare per far riposare Benzema, ma l’attaccante serbo è stato un disastro. Non c’è stata un’altra sfaccettatura di questa storia”.