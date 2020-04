“In Toscana, solo la Fiorentina ha i mezzi per ripartire. Oltre i viola il vuoto”

Come e quando ripartire? La Serie A si interroga, mentre il Governo ancora non si è espresso sull’argomento in modo definitivo. Nel frattempo però la Fiorentina si è portata avanti con il lavoro, scegliendo la sede del proprio ritiro quando verrà dato il via libera alla ripresa.

Però il calcio uscirà inevitabilmente segnato, come tutta l’Italia del resto, dalla vicenda Coronavirus. L’ex medico della nazionale italiana, il dottor Enrico Castellacci, vede un mondo, quello del pallone, spaccato in più tronconi, anche nella nostra regione: “Solo la Fiorentina ha i mezzi per rimettersi in pista. L’Empoli forse. Oltre il vuoto“. Questo è quello che dichiara al Corriere Fiorentino.

Poi sulla squadra viola aggiunge: “Non so se sia attrezzata, me lo auguro, e comunque ha le potenzialità per riuscirci, se è in grado di isolare tutta la rosa per 40 giorni. In Toscana è l’unica società che può dotarsi delle strutture logistiche per ripartire“.