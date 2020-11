In tribuna e per scelta tecnica!

Un uomo solo difficilmente può cambiare le sorti di una squadra e di una partita. Ma in una Fiorentina così c’è sempre più bisogno di gente che abbia fiducia, entusiasmo e sappia fare di più e meglio rispetto a qualche peso morto che cammina all’interno del campo.

Per questo motivo ha stupito vedere il match winner di Udine, in Coppa Italia, Cristobal Montiel Tofol Rodriguez relegato addirittura in tribuna a San Siro contro il Milan.

Ma non è che per caso non stava bene? Risposta semplice a questa domanda: no. Era in buone condizioni fisiche, l’averlo tenuto fuori è stata una scelta tecnica. Una pura, semplice, mera scelta tecnica, della quale francamente ci sfugge la logica.

E intanto in campo abbiamo visto una squadra senza fantasia, senza idee, con poca qualità e che ha tirato in porta due volte in novanta minuti. Per la serie: facciamoci del male da soli.