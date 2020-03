In Turchia non si fermano e Boateng guida i suoi in un derby infuocatissimo con il Galatasaray

Uno dei pochi paesi in cui il calcio non si è fermato è la Turchia e infatti tra pochissimi minuti andrà in scena uno dei derby di Istanbul, tra Galatasaray e Besiktas, inusualmente terza e sesta in classifica. Al centro dell’attacco bianconero ci sarà l’ex viola Kevin Prince Boateng, accanto a Burak Ylmaz che era stato obiettivo della Fiorentina nell’estate 2013, prima dell’arrivo di Mario Gomez. Tanti i volti noti in campo, dall’ex portiere del Liverpool Karius al croato Vida, passando per Falcao e gli ex “italiani” Muslera, Ruiz e Lemina.