In un giorno sfumano due nomi importanti per il mercato. Adesso la Fiorentina…

Giovani Lo Celso non sarà un giocatore della Fiorentina. Alla fine la meglio ce l’ha avuta il Villarreal, che ingaggerà nuovamente l’argentino dopo il prestito della scorsa stagione. La società viola contatti diretti con il Tottenham non ne ha mai avuti, parola di Pradè e, se ci saranno, è pronta a sfruttare le occasioni che si presenteranno sul mercato. L’occasione non si chiamerà neanche Luis Alberto, blindato dal presidente Lotito.

Per un centrocampo che chiede rinforzi, i nomi adesso si riducono a Bajrami, Barak e pochi altri. Che le occasioni possano arrivare da nomi che non sono ancora usciti? Probabile. Certo è che un possibile addio sulle mezzali, sarà legato a un’uscita. Zurkowski su tutti. Poche ore ancora all’inizio della Serie, pochi giorni al nuovo esordio in Europa. Il mercato ancora di tempo ne ha e le mosse viola non sembrano essere finite qui.