In vendita i biglietti per il primo big match stagionale: prezzi salatissimi per Fiorentina-Napoli

Dopo la vittoria di ieri sera sul Twente, la Fiorentina si prepara a tornare in campo. Domenica prossima è attesa a Empoli per la seconda giornata di campionato, ma già alla terza affronterà la prima delle big della Serie A. Al Franchi domenica 28 agosto arriverà infatti il Napoli di Luciano Spalletti per una partita che avrà già un sapore d’Europa.

Da questo pomeriggio è iniziata la vendita dei biglietti, questo il comunicato della società viola:

“La vendita dei biglietti avrà inizio venerdì 19 agosto alle ore 15.00 con la fase InViola Time che rimarrà attiva per tutto il periodo di vendita e permetterà a chi ha sottoscritto la InViola Card Gold/Premium entro il 18 agosto 2022 di acquistare il biglietto scontato. Per tutti i non tesserati la fase di Vendita Libera avrà inizio lunedì 22 agosto alle ore 15.00. In questa fase per acquistare i biglietti di curva sarà necessario sbloccare i posti tramite l’inserimento di una tessera InViola Card Gold/Premium. I residenti nella regione Campania potranno acquistare solo ed esclusivamente il settore Ospiti tramite Fidelity card del SSC Napoli”.

Di seguito la tabella coi prezzi: