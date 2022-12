Inchiesta Juventus: Agnelli, Nedved, Paratici e Arrivabene rinviati a giudizio

Prossimo appuntamento: il tribunale. I magistrati della procura di Torino hanno depositato la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento sui conti della Juventus. L’atto, oltre all’ormai ex presidente Andrea Agnelli e al suo vice Pavel Nedved, riguarda altri undici indagati, fra cui la società bianconera. Si tratta di Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola, Stefano Cerrato, Cesare Gabasio, Maurizio Arrivabene, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Stefania Boschetti e Roberto Grossi.

L’atto d’accusa, come riporta La Gazzetta dello Sport, resta lo stesso: le plusvalenze fittizie per il valore di 155 milioni di euro, le notizie false sulla manovra stipendi, le perdite di esercizio inferiori a quelle reali. False comunicazioni del club, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ostacolo alle autorità di vigilanza. L’inchiesta ai danni della Juventus è appena cominciata.