Incontentabile Mandzukic: la lista delle pretendenti è lunga e i “no” del croato sono tanti

In Italia è stato accostato più volte a squadre come la Fiorentina, il Milan, addirittura il Benevento sembra abbia fatto un tentativo per lui. Mario Manzdukic è uno svincolato di lusso che “fa gola” a tante squadre in tutta Europa. Ultimi club a provare a ingaggiarlo sono state lo Spartak Mosca e il Marsiglia. Attualmente i francesi sembrano in pole per l’ex Juventus, ma il giocatore avrebbe diversi dubbi su un possibile trasferimento in Francia. No secco per i russi. Quale sarà il futuro dell’attaccante che è stato anche nei pensieri della dirigenza della Fiorentina?

