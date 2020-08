Incontro Fiorentina-Empoli: C’è Ricci in ballo. I tanti giovani viola che piacciono agli azzurri e può nascere un bell’asse di mercato

Un incontro nel giro di due o tre giorni tra Fiorentina ed Empoli, con tema, ovviamente il mercato. E’ quello che viene prefigurato da Il Tirreno stamani.

Si parlerà del futuro di Samuele Ricci, che il presidente azzurro Corsi ora dice di voler tenere almeno per un’altra stagione, ma non solo. In viola ha appena fatto ritorno un giocatore che l’Empoli riprenderebbe più che volentieri, Zurkowski. Sempre nella fila gigliate, di giovani che farebbero gola ai ‘cugini’ ce ne sono anche altri. Come Ranieri, di rientro da Ascoli, o Terzic per la difesa, come Gori per l’attacco. Fino ad arrivare a Sottil. Insomma potrebbe nascere un vero e proprio asse con i vicini di casa che dovranno riprogrammare la risalita in A.