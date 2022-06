Incontro Fiorentina-Juventus: Sul tavolo, il futuro del giovane Fagioli

Prima della sterzata nella direzione del centrocampista dell’ Hoffenheim, la Fiorentina ha parlato e incontrato la Juventus. Argomento: il futuro di Nicolò Fagioli, di proprietà dei bianconeri, ma (al momento) ancora in prestito alla Cremonese.

Come scrive La Nazione, Fagioli piace ai dirigenti viola e piace a Italiano, anche se – contrattualmente – l’unica prospettiva concreta potrebbe essere quella del prestito secco, al massimo con un riscatto non obbligatorio. Insomma, un qualcosa che assomiglia da vicino al discorso fatto un anno fa per Odriozola. E’ evidente che con Grillitsch la situazione in prospettiva è decisamente diversa. Il regista arriverà a Firenze da svincolato e quindi in grado di sottoscrivere un contratto come minimo triennale.