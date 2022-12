Incredibile al Mondiale: la Corea batte il Portogallo ed elimina l’Uruguay di Torreira… per il numero di gol segnati

Si sono da poco concluse le partite valide per il gruppo H del Mondiale 2022. A sorpresa, la Corea ha battuto 2-1 il Portogallo con le reti di Kim Young-Gwon e Hee Chan Hwang che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio dell’attaccante del Braga Horta.

Un risultato che ha permesso alla Corea di passare per seconda, a discapito dell’Uruguay. La Nazionale di Torreira (rimasto in panchina) ha vinto 2-0 contro il Ghana, ma arrivando a pari merito con la Corea è stata eliminata per il minor numero di gol fatti.